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Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева

, 21:14 Источник: РИА "Новости"

Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева
бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывшего украинского президента Петра Порошенко во вторник, 24 августа, облили зеленкой в центре Киева. Согласно поступившей информации, перед этим политик принял участие в "Марше защитников Украины".

Журналисты сообщили, что Петра Порошенко облили зеленкой недалеко от входа на станцию метро "Крещатик", когда он направлялся к зданию кабмина.

Отмечается, что после данного инцидента бывший президент Украины подошел к сотрудникам полиции, сел в их автомобиль, а затем уехал с правоохранителями в неизвестном направлении. Супруга политика Марина Порошенко с ним не поехала.

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