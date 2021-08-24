Шойгу заявил, что доставшееся талибам оружие представляет угрозу

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24 августа 2021, 20:15 Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, что боевикам запрещенного в РФ движения "Талибан" в Афганистане досталось огромное количество оружия и добавил, что это представляет угрозу.

Сергей Шойгу подчеркнул, что первой и главной угрозой является то, что талибам досталось огромное количество оружия. "Огромное", – подчеркнул министр обороны Российской Федерации. В частности, по его словам, речь идет о сотнях единиц бронетехники, а также вертолетах и самолетах.

Шойгу уточнил, что данный вопрос никто не контролирует и контролировать не может.

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