Шойгу заявил, что доставшееся талибам оружие представляет угрозу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, что боевикам запрещенного в РФ движения "Талибан" в Афганистане досталось огромное количество оружия и добавил, что это представляет угрозу.
Сергей Шойгу подчеркнул, что первой и главной угрозой является то, что талибам досталось огромное количество оружия. "Огромное", – подчеркнул министр обороны Российской Федерации. В частности, по его словам, речь идет о сотнях единиц бронетехники, а также вертолетах и самолетах.
Шойгу уточнил, что данный вопрос никто не контролирует и контролировать не может.
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