Путин заявил, что РФ не будет ввязываться в вооруженный конфликт в Афганистане

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24 августа 2021, 18:41 Источник: РИА "Новости"

Кабул, Str/XinHua

Глава Российской Федерации заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Афганистане, однако не будет вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт "всех против всех".

Президент РФ в рамках выступления на съезде "Единой России" обратил внимание на то, что в Афганистане сложилась сложная и тревожная ситуация. Владимир Путин уточнил, что в Москве внимательно следят за развитием событий, но не намерены вмешиваться во внутренние дела другого государства.

Глава РФ напомнил, что в конфликт на афганской территории длится уже несколько десятилетий.

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