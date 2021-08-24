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Талибы сообщили, что женщины-госслужащие смогут вернуться к работе в будущем

, 17:24 Источник: РИА "Новости"

Талибы сообщили, что женщины-госслужащие смогут вернуться к работе в будущем
женщины в Афганистане, Xinhua Kabul/Xinhua

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил во вторник, 24 августа, что женщины-госслужащие в Афганистане в будущем смогут вернуться к своим обязанностям.

Согласно последней информации, талибы планируют позволить женщинам, состоявшим на государственной службе, вернуться на свои должности в будущем. Это, однако, станет возможным только после того, как для них будут приняты особые правила.

Ранее сегодня талибы заявили, что США должны покинуть территорию Афганистана к 31 августа.

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