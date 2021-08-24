На борту самолета Alaska Airlines загорелся мобильный телефон одного из пассажиров

В минувший понедельник на борту самолета американской авиакомпании Alaska Airlines загорелся мобильный телефон. Пассажиров воздушного судна эвакуировали после посадки в аэропорту между городами Сиэтл и Такома.
Пожар вспыхнул в грузовом отсеке самолета компании Alaska Airlines. По прибытии в авиагавань пожар был локализован, а пассажиры и члены экипажа были оперативно эвакуированы в терминал.
Представитель перевозчика сообщил журналистам, что огонь вспыхнул на борту воздушного судна вскоре после посадки, когда загорелся телефон одного из пассажиров. Марка гаджета, спровоцировавшего данный инцидент, не уточняется.
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