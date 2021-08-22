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Очевидцы показали видео с места пожара в ТЦ в Мытищах, где загорелся батут с играющими на нем детьми

, 20:16

Очевидцы показали видео с места пожара в ТЦ в Мытищах, где загорелся батут с играющими на нем детьми
дети, фото: pixabay.com

Очевидцы поделились видео с места пожара в торговом центре в подмосковных Мытищах, который произошел в воскресенье, 22 августа. В детской зоне загорелись батуты в то время, когда на них играли дети.

«Всё очень быстро. Мы стояли на втором этаже и смотрели, как за секунды разгорается пожар. Когда мы все начали выбегать, пожар уже разгорелся сильно. За спиной уже всё было чёрным от дыма и очень едкий дым. Летали сумки, обувь. Все выбегали в панике, страшно конечно!» - цитирует слова одного из посетителей Телеграм-канал «Подъём».

Собеседник отметил, что взрослые хватали детей на руки. В такие моменты понимаешь, что за секунды ты можешь потерять своих близких, добавил он.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 10 квадратных метров, пострадавших нет. Открытое горение было оперативно ликвидировано.

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