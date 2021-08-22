Аргументы Недели Происшествия 13+

В Мытищах во время детского праздника загорелся торговый центр

, 17:18 Источник: РИА Новости

В Мытищах во время детского праздника загорелся торговый центр
пожарный, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на представителя в экстренных службах сообщили, что в подмосковных Мытищах загорелся торговый центр. Выясняются подробности случившегося.

«Московская область, городской округ Мытищи. Возгорание в здании ТЦ 4DAILY», - пояснил собеседник.

Он отметил, что к месту происшествия направлены сотрудники МЧС. Началась эвакуация посетителей торгового центра. Пожар произошел на детском празднике. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в ночь на субботу пожар вспыхнул в гостевом доме в деревне Подбровье-1.Среди погибших — 19-летняя девушка и двое мужчин.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Путин поручил выплатить всем пенсионерам еще по десять тысяч рублей

Путин поручил выплатить всем пенсионерам еще по десять тысяч рублей

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия в воскресенье, 22 августа, предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране еще по 10 тысяч рублей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью