В Мытищах во время детского праздника загорелся торговый центр

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22 августа 2021, 17:18 Источник: РИА Новости

пожарный, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на представителя в экстренных службах сообщили, что в подмосковных Мытищах загорелся торговый центр. Выясняются подробности случившегося.

«Московская область, городской округ Мытищи. Возгорание в здании ТЦ 4DAILY», - пояснил собеседник.

Он отметил, что к месту происшествия направлены сотрудники МЧС. Началась эвакуация посетителей торгового центра. Пожар произошел на детском празднике. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в ночь на субботу пожар вспыхнул в гостевом доме в деревне Подбровье-1.Среди погибших — 19-летняя девушка и двое мужчин.

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