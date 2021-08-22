В Мытищах во время детского праздника загорелся торговый центр

СМИ со ссылкой на представителя в экстренных службах сообщили, что в подмосковных Мытищах загорелся торговый центр. Выясняются подробности случившегося.
«Московская область, городской округ Мытищи. Возгорание в здании ТЦ 4DAILY», - пояснил собеседник.
Он отметил, что к месту происшествия направлены сотрудники МЧС. Началась эвакуация посетителей торгового центра. Пожар произошел на детском празднике. Информация о пострадавших или погибших не поступала.
Ранее сообщалось, что в Псковской области в ночь на субботу пожар вспыхнул в гостевом доме в деревне Подбровье-1.Среди погибших — 19-летняя девушка и двое мужчин.
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