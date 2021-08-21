Гостевой дом сгорел в деревне Подбровье-1 Псковской области, погибли три человека

Аргументы Недели → Общество 13+

21 августа 2021, 10:57

фото: pixabay.com

В Псковской области в ночь на субботу пожар вспыхнул в гостевом доме в деревне Подбровье-1. В гостевом доме отдыхали люди. В результате пожара погибли три человека, и один турист пострадал. Среди погибших — 19-летняя девушка и двое мужчин.

По предварительным данным пресс-службы регионального главка МЧС России, в результате пожара один пострадавший госпитализирован, еще несколько человек могут оставаться под завалами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины пожара и точное количество пострадавших.

Следственный комитет РФ по Псковской области организовал проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости