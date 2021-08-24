Лавров надеется, что решение EMA по «Спутнику V» будет определяться профессиональным долгом

Аргументы Недели → В мире 13+

24 августа 2021, 15:48 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Carol Smiljan/Keystone Press Agency

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что EMA будет руководствоваться исключительно профессиональным долгом, вынося решение по вопросу регистрации "Спутника V" в ЕС.

Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что диалог между производителями препарата против коронавируса "Спутник V" и Европейским агентством лекарственных средств ведется уже несколько месяцев. По словам дипломата, Россия выступает за то, чтобы он завершился исключительно на основе подтверждения высококачественных и эффективных характеристик российской вакцины.

Министр иностранных дел РФ выразил надежду на то, что специалисты EMA будут руководствоваться в данном вопросе лишь профессиональным долгом и профессиональными способностями.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости