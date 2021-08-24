Лавров надеется, что решение EMA по «Спутнику V» будет определяться профессиональным долгом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает, что EMA будет руководствоваться исключительно профессиональным долгом, вынося решение по вопросу регистрации "Спутника V" в ЕС.
Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что диалог между производителями препарата против коронавируса "Спутник V" и Европейским агентством лекарственных средств ведется уже несколько месяцев. По словам дипломата, Россия выступает за то, чтобы он завершился исключительно на основе подтверждения высококачественных и эффективных характеристик российской вакцины.
Министр иностранных дел РФ выразил надежду на то, что специалисты EMA будут руководствоваться в данном вопросе лишь профессиональным долгом и профессиональными способностями.
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