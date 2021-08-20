Гинцбург заявил, что аденовирусные вакцины от COVID-19 формируют более сильный иммунитет

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 20 августа, заявил, что аденовирусные вакцины против COVID-19, в число которых входит "Спутник V", создают более сильный клеточный иммунитет.
Александр Гинцбург уточнил, что аденовирусные вакцины более эффективно симулируют процесс инфекции, формируя более сильный клеточный иммунитет, в частности, создание клеток памяти. Микробиолог добавил, что S-белок коронавируса, который содержится в препарате, позволяет создавать защитные антитела с гораздо большим разнообразием, чем это происходит при использовании других типов вакцин.
Эксперт добавил, что все это позволяет "Спутнику" нейтрализовать даже новые штаммы COVID-19.
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