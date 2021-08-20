Гинцбург заявил, что нужного уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ можно достичь к концу 2021 года

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20 августа 2021, 08:30 Источник: ТАСС

метро, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что необходимый уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России может быть сформирован к концу 2021 года.

Гинцбург отметил, что формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет «неплохо». По его словам, к концу 2021 года можно успеть. Он добавил, что вакцины против коронавируса имеются в избытке во всех российских регионах.

«Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины», - выразил мнение ученый.

Он считает, что основная проблема в желании россиян прививаться. Гинцбург призывает «более активно» идти вакцинироваться.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием после иммунизации 80% населения.

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