Гинцбург заявил, что нужного уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ можно достичь к концу 2021 года

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что необходимый уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России может быть сформирован к концу 2021 года.
Гинцбург отметил, что формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет «неплохо». По его словам, к концу 2021 года можно успеть. Он добавил, что вакцины против коронавируса имеются в избытке во всех российских регионах.
«Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины», - выразил мнение ученый.
Он считает, что основная проблема в желании россиян прививаться. Гинцбург призывает «более активно» идти вакцинироваться.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием после иммунизации 80% населения.
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