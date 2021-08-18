Эпидемиолог Горелов: COVID-19 станет сезонным заболеванием после иммунизации 80% населения

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18 августа 2021, 10:47 Источник: РИА Новости

люди, фото: Mihail Tokmakov/Global Look Press

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что заболевание новой коронавирусной инфекцией станет сезонным после иммунизации 80% населения.

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме», - пояснил он.

Горелов отметил, что основные данные о COVID-19 уже получены, но вирус постоянно изменяется. Его изучение продолжается, добавил эксперт. По его словам, изменяясь, коронавирус приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, «постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга».

Медик считает, что пока не сформируется коллективный иммунитет, COVID-19 по-прежнему будет в фокусе внимания.

Ранее эпидемиолог Игорь Гундаров предупредил об увеличении смертности в странах с большим количеством привитых против коронавируса людей.

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