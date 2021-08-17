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Эпидемиолог Гундаров предупредил об увеличении смертности в странах с большим количеством привитых против коронавируса людей

, 18:30 Источник: Общественная служба новостей

Эпидемиолог Гундаров предупредил об увеличении смертности в странах с большим количеством привитых против коронавируса людей
шприц, фото: pixels.com

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах, где вакцинируют большое количество людей, растёт смертность от новой коронавирусной инфекции. Специалист призвал по возможности приостановить процесс.

Гундаров отметил, что если данные о росте смертности из-за коронавируса подтвердятся, то вакцинацию придётся срочно останавливать. По его словам, этот показатель увеличился в 10 раз в "могучих государствах" вроде США, Израиле и Канаде.

"Я заканчиваю исследования по всем странам мира: связь между долей вакцинированных и смертностью от коронавируса. К ужасу и научному оптимизму, оказалось, что чем больше доля привитых, тем выше смертность от коронавируса. Больше всего привитых, разумеется, в богатых странах. Помните, даже ВОЗ обратились с мораторием на ревакцинацию, чтобы в бедные страны направить вакцины. А я могу обратиться к этим бедным странам: срочно откажитесь от помощи!" - цитирует слова ученого "ОСН".

Медик разделил страны на три группы: маловакцинированны, средневакцинированные и высоковакцинированные. Гундаров добавил, что все документы по статистике отдал на проверку.

"Ведь если цифры верные, то нужно наложить мораторий на вакцинацию до выявления причин этой зависимости", - заключил эпидемиолог.

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