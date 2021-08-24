Территории в тринадцати автономиях Испании объявлены зонами катастрофы

Власти Испании объявили зонами катастрофы территории в тринадцати автономных сообществах. Согласно последней информации, речь идет о районах, которые сильнее других пострадали от лесных пожаров.
Самый серьезный ущерб был нанесен провинции Авила, где сгорели 22 тысячи гектаров леса. Официальный представитель правительства Испании, министр территориальной политики Исабель Родригес по итогам заседания Совета министров подчеркнула, что тринадцать автономий получат помощь после природных пожаров.
Отмечается, что признание территорий зонами катастрофы также предполагает возможность выделения кредитов под госгарантии, налоговые послабления и выплаты компенсаций.
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