МЧС сообщило об увеличении площади лесных пожаров в Башкирии

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24 августа 2021, 10:29 Источник: РИА Новости

pixabay.com

За 24 часа на юге Башкирии площадь лесных пожаров увеличилась с 433 гектаров до 1,1 тысячи. Этой информацией поделились в региональном ГУ МЧС.

Ранее поступала информация о том, что 23 августа в регионе действующими являются четырнадцать лесных пожаров. Огонь наблюдался на площади 433,56 гектара.

Подчеркивается, что на восемь утра вторника возникло десять очагов природных пожаров, их общая площадь - 61,15 га. В ведомстве сообщили, что ликвидировать удалось двенадцать таких очагов. Сейчас действуют двенадцать очагов. Пожары тушат 353 человека с использованием 76 единиц техники.

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