Глава департамента МИД Биричевский заявил, что строительство «Северного потока - 2» близко к завершению

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24 августа 2021, 08:46 Источник: РИА Новости

Stefan Sauer/Global Look Press

Через несколько недель завершится строительство газопровода “Северный поток - 2”. Такое заявление сделал Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что данный проект близится к завершению. По словам Биричевского, “осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства”.

Ранее он отмечал, что если Украина пожелает отказаться от транзита российского газа, то РФ сможет обойтись без этой страны. При этом Биричевский заявил, что в настоящее время такой разговор не ведется.

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