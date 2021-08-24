Глава департамента МИД Биричевский заявил, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 августа 2021, 07:39 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Если Украина пожелает отказаться от транзита российского газа, то РФ сможет обойтись без этой страны. Такое заявление сделал Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества российского внешнеполитического ведомства.

При этом он отметил, что в настоящее время такой разговор не ведется. Он подчеркнул, что российская сторона сможет выполнять все обязательства по поставкам на европейскую территорию, однако это не говорит о том, что Россия перестанет задействовать транзит через Украину.

“Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее”, - сказал Биричевский. Напомним, что ранее глава российского государства заявил о том, что Москва готова поставлять газ в соседнюю страну в том числе после 2024 года.

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