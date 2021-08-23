Источник сообщил журналистам о гибели семи человек у аэропорта Кабула

Вечером в понедельник, 23 августа, осведомленный источник сообщил представителям СМИ, что в результате столкновений недалеко от аэропорта столицы Афганистана Кабула погибли сегодня семь человек.
Источник заявил, что из-за большого скопления людей у ворот аэропорта Кабула граждане начали теснить военных, что привело к ответной реакции, сначала со стороны талибов, а затем – иностранных сил. Одной из жертв столкновений стал сотрудник сил безопасности, два боевика запрещенного в России движения "Талибан", а также четыре человека, которые хотели эвакуироваться.
Очевидец также заявил, что талибы и иностранные военные стреляли друг в друга.
Ранее журналисты сообщили, что в международном аэропорту столицы Афганистана Кабула после возникшей в понедельник перестрелки вспыхнул пожар.
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