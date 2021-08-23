Источник сообщил журналистам о гибели семи человек у аэропорта Кабула

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23 августа 2021, 20:43 Источник: РИА "Новости"

аэропорт Кабула, U.S. Marines/Keystone Press Agency

Вечером в понедельник, 23 августа, осведомленный источник сообщил представителям СМИ, что в результате столкновений недалеко от аэропорта столицы Афганистана Кабула погибли сегодня семь человек.

Источник заявил, что из-за большого скопления людей у ворот аэропорта Кабула граждане начали теснить военных, что привело к ответной реакции, сначала со стороны талибов, а затем – иностранных сил. Одной из жертв столкновений стал сотрудник сил безопасности, два боевика запрещенного в России движения "Талибан", а также четыре человека, которые хотели эвакуироваться.

Очевидец также заявил, что талибы и иностранные военные стреляли друг в друга.

Ранее журналисты сообщили, что в международном аэропорту столицы Афганистана Кабула после возникшей в понедельник перестрелки вспыхнул пожар.

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