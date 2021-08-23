Журналисты сообщили, что в аэропорту Кабула после перестрелки вспыхнул пожар

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23 августа 2021, 19:19 Источник: Asharq Al-Awsat

аэропорт Кабула, Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine

В международном аэропорту столицы Афганистана Кабула после возникшей в понедельник, 23 августа, перестрелки, вспыхнул пожар. Данную информацию предоставила сегодня общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

Согласно сообщениям журналистов, возгорание в аэропорту Кабула возникло после перестрелки между военнослужащими Соединенных Штатов Америки и неизвестными лицами. Дополнительных подробностей о возгорании или ущербе, нанесенном аэропорту, не поступало.

Отметим, ранее представитель Центрального командования США Уильям Урбан заявил, что американские военнослужащие или военные стран коалиции не пострадали в результате стрельбы.

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