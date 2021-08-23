Госдеп США направит 100 тысяч долларов на «борьбу с дезинформацией» в Румынии

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23 августа 2021, 20:02

флаг США, pixabay.com

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки планирует выделить до 100 тысяч долларов на разработку программы по "борьбе с дезинформацией", а также повышению медиаграмотности на территории Румынии.

В Госдепе уточнили, что подрядчики, которые пройдут конкурсный отбор, должны будут вести работу по двум направлениям. Одно из них касается развития потенциала румынских журналистов, преподавателей вузов и студентов, обучающихся по данной специальности. Второе направление будет связано с развитием медиаграмотности среди представителей СМИ страны. Это необходимо для того, чтобы граждане имели возможность отличить достоверную информацию от пропаганды.

Как уточняет RT, контролировать данную инициативу будет посольство США в Бухаресте.

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