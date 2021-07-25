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Политолог Фил Батлер: поставив свои системы ПРО в Румынии и Польше, НАТО превратило эти страны в мишени для российских «Цирконов»

, 08:07 Источник: «ПолитРоссия»

Политолог Фил Батлер: поставив свои системы ПРО в Румынии и Польше, НАТО превратило эти страны в мишени для российских «Цирконов»
Объект системы ПРО Aegis в Румынии, Lin Huifen / globallookpress.com

Поставив свои системы противоракетной обороны в Румынии и Польше, Североатлантический альянс превратил эти страны в мишени для российских гиперзвуковых «Цирконов». На это указал американский политолог Фил Батлер.

Эксперт констатировал, что благодаря системам ПРО Aegis, размещенным в Европе, значительно увеличилась потенциальная эффективность первого удара НАТО по России.

«Москва обещала противодействовать, и Москва это сделала»,- отметил Батлер. Некоторое время назад стало известно о том, что в Белом море успешно прошел испытания российский гиперзвуковой снаряд «Циркон». Как заявил аналитик, «"Циркон" может обрушиться на Бухарест и Констанцу прежде, чем дважды мигнут огни в командных пунктах Aegis».

По мнению Фила Батлера, поставив свои системы ПРО в Румынии и Польше, западный военный блок превратил эти страны в мишени для ракет «Циркон».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский эксперт Виктор Баранец озвучил точку зрения, согласно которой за нарушением британским эсминцем Defender границ Крыма стояли Соединенные Штаты.

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