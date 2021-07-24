Отставной полковник Баранец: за нарушением британским эсминцем Defender границ России стояли США

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24 июля 2021, 16:53 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

За нарушением британским эсминцем Defender границ Российской Федерации стояли Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения озвучил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

В конце прошлого месяца в воды Крыма вошел корабль Defender. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло российскую акваторию.

Виктор Баранец полагает, что за данным инцидентом стоял Вашингтон. По словам специалиста, «Великобритания в связке с США играет роль хорошо натасканной на Россию, злой собаки». «Эта морская болонка Соединенных Штатов была спущена на поводке в Черном море, чтобы выполнить задачу», - отметил Баранец, говоря о происшествии с Defender.

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