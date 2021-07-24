Ресурс NetEase: Япония проиграет России в случае войны за Курильские острова

У Японии нет даже теоретических шансов на завладение российскими Курильскими островами силовыми методами. На это указывается в публикации, появившейся некоторое время назад в китайском интернет-сегменте.
Портал NetEase пишет, что Москва в настоящий момент «является одним из главных врагов» Токио. Отмечается, что японская сторона оспаривает территориальную принадлежность Курил, расположенных в Сахалинской области РФ.
При этом ресурс спрогнозировал, что Япония проиграет своему оппоненту в случае войны за острова. В материале NetEase, пересказанном авторами издания «ПолитРоссия», отмечается, что Москва превосходит Токио по мощи сухопутных сил и ВВС. Также констатируется, что РФ обладает ядерным арсеналом.
Ранее сегодня сообщалось, что журнал Forbes назвал «основными врагами» нового российского истребителя Checkmate американские самолеты F-22 и F-35.
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