Forbes назвал «основными врагами» нового российского истребителя Checkmate американские самолеты F-22 и F-35

«Основными врагами» нового российского истребителя Checkmate являются американские самолеты F-22 и F-35. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежных СМИ.
Как пишет журнал Forbes, конструкция Checkmate, представленного на текущей неделе на салоне МАКС-2021, свидетельствует о том, что боевая машина будет стелс-истребителем. При этом большое крыло нового самолета указывает на то, что он предназначен для работы на больших высотах.
В публикации журнала, пересказанной «ПолитРоссией», отмечается, что скрытность и высокий потолок присущи F-22 и F-35. На этом основании Forbes назвал американские истребители пятого поколения «основными врагами» Checkmate.
Ранее в субботу сайт Avia.pro сообщил, что российский Су-30СМ устроил перехват F-18 в сирийском небе.
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