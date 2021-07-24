Forbes назвал «основными врагами» нового российского истребителя Checkmate американские самолеты F-22 и F-35

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24 июля 2021, 11:58 Источник: «ПолитРоссия»

Презентация истребителя Checkmate, Evgeny Sinitsyn / globallookpress.com

«Основными врагами» нового российского истребителя Checkmate являются американские самолеты F-22 и F-35. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежных СМИ.

Как пишет журнал Forbes, конструкция Checkmate, представленного на текущей неделе на салоне МАКС-2021, свидетельствует о том, что боевая машина будет стелс-истребителем. При этом большое крыло нового самолета указывает на то, что он предназначен для работы на больших высотах.

В публикации журнала, пересказанной «ПолитРоссией», отмечается, что скрытность и высокий потолок присущи F-22 и F-35. На этом основании Forbes назвал американские истребители пятого поколения «основными врагами» Checkmate.

Ранее в субботу сайт Avia.pro сообщил, что российский Су-30СМ устроил перехват F-18 в сирийском небе.

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