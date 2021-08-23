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Генсек ООН Гутерреш в рамках встречи G7 по Афганистану призовет к единству мирового сообщества

, 19:42 Источник: ТАСС

Генсек ООН Гутерреш в рамках встречи G7 по Афганистану призовет к единству мирового сообщества
генсек ООН Антониу Гутерреш, Loey Felipe/UN Photo

В понедельник стало известно, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в рамках виртуальной встречи G7 по Афганистану призовет к единству мирового сообщества.

Информацию о планах Антониу Гутерреша предоставили журналистам вечером 23 августа сотрудники ООН.

Напомним, ранее сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин выделит 100 миллионов евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут оказывать помощь беженцам из Афганистана в соседних странах.

Власти Турции в понедельник в свою очередь подчеркнули, что не могут принять даже одного афганского беженца. 

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