Германия выделяет сто миллионов евро на поддержку беженцев из Афганистана

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23 августа 2021, 18:51 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Германии Хайко Маас, Annegret Hilse/dpa

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин выделяет 100 миллионов евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут оказывать помощь беженцам из Афганистана в соседних странах.

Хайко Маас также отметил, что власти Германии приступили к переговорам с соседними с Афганистаном государствами, чтобы афганцы, которые будут пересекать границу и у которых будет основание для отправки на территорию ФРГ, получили возможность обращаться в немецкие посольства.

Министр иностранных дел Германии уточнил, что уже обсудил вышеуказанную тему с коллегами из Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и Индии.

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