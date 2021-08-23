Германия выделяет сто миллионов евро на поддержку беженцев из Афганистана

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин выделяет 100 миллионов евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут оказывать помощь беженцам из Афганистана в соседних странах.
Хайко Маас также отметил, что власти Германии приступили к переговорам с соседними с Афганистаном государствами, чтобы афганцы, которые будут пересекать границу и у которых будет основание для отправки на территорию ФРГ, получили возможность обращаться в немецкие посольства.
Министр иностранных дел Германии уточнил, что уже обсудил вышеуказанную тему с коллегами из Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и Индии.
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