Власти Турции заявили, что страна не сможет принять даже одного беженца из Афганистана

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23 августа 2021, 19:25 Источник: РИА "Новости"

флаг Турции, pixabay.com

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил в понедельник, 23 августа, что страна сейчас не в состоянии принять ни одного беженца из Афганистана.

Омер Челик подчеркнул, что Турция – это не лагерь для беженцев. По его словам, страна не имеет возможности принять даже одного афганского беженца. Пресс-секретарь Партии справедливости и развития также подчеркнул, что турецкие власти очень тщательно охраняют свои границы.

Омер Челик добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы найти решение кризиса в Афганистане и не оставлять народ страны в одиночестве.

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