РФ и Венгрия начали проработку снятия ограничений на поездки всех категорий граждан

В МИД России сообщили, что поставки вакцины против коронавируса "Спутник V" в Венгрию позволили приступить к проработке снятия ограничений на поездки всех категорий российских граждан в эту страну.
Согласно последней информации, масштабы осуществляемой иммунизации населения позволили 10 июня 2021 года возобновить регулярное авиасообщение между РФ и Венгрией, а также перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух государств.
Напомним, власти Венгрии с 27 июля разрешили свободный въезд в туристических целях гражданам Российской Федерации, которые прошли вакцинацию против COVID-19. В августе был разрешен въезд в страну невакцинированным туристам из РФ с наличием отрицательного ПЦР-теста без прохождения карантина.
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