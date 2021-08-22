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Аналитики заявили, что в начале осени россияне будут чаще всего летать в Москву и Сочи

, 09:05

Аналитики заявили, что в начале осени россияне будут чаще всего летать в Москву и Сочи
Москва, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, куда жители России собираются отправиться на самолете в сентябре и октябре текущего года. Данная информация поступила в распоряжение журналистов.

Наиболее востребованным городом для путешествий на самолете стала Москва, которую выбрали 23,8% участников опроса. Билеты в столицу России по сравнению с прошлым годом стали дешевле более чем на 10%.

Как сообщает RT, 12,2% респондентов сообщили, что забронировали рейсы в Сочи (средняя цена составляет 4 800 рублей), 11,2% решили отправиться в Санкт-Петербург (5 500 рублей).

7% опрошенных намерены полететь осенью в Симферополь, а 3,5% – в Калининград.

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