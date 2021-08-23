Впервые с начала пандемии у Букингемского дворца состоялась церемония смены караула

У Букингемского дворца в столице Великобритании Лондоне в понедельник, 23 августа, впервые с начала пандемии коронавируса нового типа состоялась торжественная церемония развода королевского караула.
Гвардейцы Первого батальона Колдстримского полка в алых мундирах и черных медвежьих шапках в рамках церемонии сменили на посту военнослужащих из Гренадерской гвардии. Это происходило под аккомпанемент военного оркестра.
Известно, что королевы Елизаветы II в лондонской резиденции в момент торжественной смены караула не было. Глава семьи монархов сейчас находится в шотландском замке Балморал.
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