Впервые с начала пандемии у Букингемского дворца состоялась церемония смены караула

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23 августа 2021, 17:43 Источник: ТАСС

королевский гвардеец pixabay.com

У Букингемского дворца в столице Великобритании Лондоне в понедельник, 23 августа, впервые с начала пандемии коронавируса нового типа состоялась торжественная церемония развода королевского караула.

Гвардейцы Первого батальона Колдстримского полка в алых мундирах и черных медвежьих шапках в рамках церемонии сменили на посту военнослужащих из Гренадерской гвардии. Это происходило под аккомпанемент военного оркестра.

Известно, что королевы Елизаветы II в лондонской резиденции в момент торжественной смены караула не было. Глава семьи монархов сейчас находится в шотландском замке Балморал.

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