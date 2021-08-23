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Власти Египта обязали студентов и преподавателей привиться от COVID-19

, 15:21 Источник: РИА "Новости"

Власти Египта обязали студентов и преподавателей привиться от COVID-19
шприц, pixabay.com

Официальный представитель кабинета министров Египта Надер Саад заявил, что вакцинацию против коронавируса в стране должны пройти все студенты и преподаватели высших образовательных учреждений.

Надер Саад подчеркнул, что власти Египта нацелены на вакцинацию всех учащихся и преподавателей в университетах страны старше 18 лет. В общей сложности планируется привить против коронавирусной инфекции свыше трех миллионов студентов и 1,5 миллиона педагогов.

Саад заметил, что будет предоставлено время на прохождение вакцинации, однако после этого будут приниматься меры в отношении непривитых граждан.

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