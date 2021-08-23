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В России выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19

, 12:49

В России выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19
медик, фото:Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России достигло 6 766 541. Темп прироста по стране сократился на 0,02% до 0,29%.

«За последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 776 летальных исходов … полностью выздоровел 15 401 человек», - пояснили в ведомстве в понедельник, 23 августа.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 1458, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 691, Свердловской области – 526 и Ростовской области – 485.

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