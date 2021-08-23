Представитель талибов Шахин заявил, что люди покидают Афганистан не из-за страха

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23 августа 2021, 12:24

Кабул, фото: Rahmatullah Alizadah/XinHua/ globallookpress.com

Официальный представитель политического офиса запрещённого в РФ движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин назвал причину бегства афганских граждан из страны.

«Я заверяю вас, что это происходит не потому, что люди встревожены или напуганы [талибами]. Они [беженцы] хотят жить в западных странах, потому что Афганистан - это бедная страна: 70% афганцев живут за чертой бедности», - пояснил он в интервью телеканалу Sky News.

Шахин добавил, что люди хотят переехать на Запад, чтобы начать хорошо жить. По его словам, в стране началась экономическая миграция.

Ранее Шахин потребовал вывести американские войска из Афганистана к 31 августа.

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