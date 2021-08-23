Представитель талибов Шахин предупредил о последствиях, если США не выведут войска из Афганистана до 31 августа

Официальный представитель политического офиса запрещённого в РФ движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин потребовал вывести американские войска из Афганистана к 31 августа.
«Это красная линия. Президент [США Джо] Байден объявил, что к 31 августа они выведут все вооруженные силы. Если они продлевают свое пребывание, это значит, что они продлевают срок оккупации, но в этом нет необходимости», - высказал он в интервью телеканалу Sky News.
Шахин добавил, что талибы не готовы предоставить дополнительное время США или Великобритании для эвакуации своих граждан из Афганистана. По его словам, в противном случае западные страны ждут последствия. Он отметил, что продление оккупации приведет к недоверию.
Напомним, что последние месяцы ситуация в Афганистане обостряется. 15 августа в Кабул вошли талибы. Они захватили столичный аэропорт и президентский дворец. Глава исламской республики Ашраф Гани покинул страну и сложил свои полномочия.
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