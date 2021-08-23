Портал NRK: успех «Талибана» в Афганистане «может бумерангом ударить по России»

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23 августа 2021, 11:13

Боевики в Афганистане, Stringer / globallookpress.com

Успех движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), которому в короткие сроки удалось захватить территорию Афганистана, «может бумерангом ударить по России». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах норвежских СМИ.

Как пишет сайт NRK, когда талибы в июле начали захватывать пограничные переходы в центральноазиатские государства на севере Афганистана, активизировались военизированные исламистские группировки в Таджикистане и Узбекистане. Портал отмечает также, что «Талибан» передал контроль над границей с Таджикистаном группе таджикских радикалов.

«Москва злорадствует» по поводу вывода американских войск из Афганистана, однако успех талибов «может бумерангом ударить по России», указывается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что украинский генерал Александр Петрулевич допустил вероятность прямого военного столкновения армии РФ с «Талибаном».

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