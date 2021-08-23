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Немецкий журналист Йорг Бланк раскритиковал украинские власти за приём Меркель в Киеве

, 09:51

Немецкий журналист Йорг Бланк раскритиковал украинские власти за приём Меркель в Киеве
Ангела Меркель, фото: Clemens Bilan / Pool/globallookpress.com

Немецкий журналист Йорг Бланк раскритиковал украинские власти за встречу канцера Германии Ангелы Меркель в киевском аэропорту в воскресенье, 22 августа. По его словам, на перроне воздушной гавани не было никого из первых лиц государства.

«Будничный приём канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать»,- отметил журналист в Twitter.

Бланк напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обвинил Меркель в «неэффективной политике в отношении России». Возможно, глава государства делает ставку на «зелёных» в следующем федеральном правительстве, добавил он.

Журналист опубликовал видео, на кадрах которого видно, что спускающуюся по трапу Меркель в аэропорту встречает всего несколько человек. Его возмутило такое отношение к немецкому лидеру.

Ранее сообщалось, что охрана не пропустила мэра Киева Виталия Кличко встречать прибывшую в Украину Ангелу Меркель.

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Немецкий журналист Йорг Бланк раскритиковал украинские власти за приём Меркель в Киеве

Немецкий журналист Йорг Бланк раскритиковал украинские власти за приём Меркель в Киеве

Немецкий журналист Йорг Бланк прокомментировал встречу канцера Германии Ангелы Меркель в киевском аэропорту в воскресенье, 22 августа. По его словам, на перроне воздушной гавани не было никого из первых лиц государства.

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