Немецкий журналист Йорг Бланк раскритиковал украинские власти за приём Меркель в Киеве

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23 августа 2021, 09:51

Ангела Меркель, фото: Clemens Bilan / Pool/globallookpress.com

Немецкий журналист Йорг Бланк раскритиковал украинские власти за встречу канцера Германии Ангелы Меркель в киевском аэропорту в воскресенье, 22 августа. По его словам, на перроне воздушной гавани не было никого из первых лиц государства.

«Будничный приём канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать»,- отметил журналист в Twitter.

Бланк напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обвинил Меркель в «неэффективной политике в отношении России». Возможно, глава государства делает ставку на «зелёных» в следующем федеральном правительстве, добавил он.

Журналист опубликовал видео, на кадрах которого видно, что спускающуюся по трапу Меркель в аэропорту встречает всего несколько человек. Его возмутило такое отношение к немецкому лидеру.

Ранее сообщалось, что охрана не пропустила мэра Киева Виталия Кличко встречать прибывшую в Украину Ангелу Меркель.

Nüchterner Empfang für die Kanzlerin in Kiew. Auch Witali Klitschko, Kiews Bürgermeister, war nicht wie geplant da. Selenskyj hatte Merkel kürzlich schon eine nicht zielführende Russlandpolitik vorgeworfen. Setzt er auf die Grünen in der nächsten Bundesregierung? #dpaReporter pic.twitter.com/xHPfVwn7Xn — Jörg Blank (@JMaxBlank) August 22, 2021

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