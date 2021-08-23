NetEasе: Соединенные Штаты боятся нападать на Россию из-за мощи ее армии

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23 августа 2021, 09:57 Источник: «ПолитРоссия»

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты боятся нападать на Российскую Федерацию из-за мощи ее Вооруженных сил. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских средств массовой информации.

Журналисты NetEasе констатировали, что американская экономика считается крупнейшей в мире. Также издание указало на то, что США в два раза превосходят Россию по численности населения.

Отмечается, что, несмотря на данные козыри, Вашингтон боится нападать на РФ. Причина этого заключается в мощи ее армии. В распоряжении Москвы, в частности, имеется значительный арсенал ядерных ракет, способных атаковать противника с моря, воздуха и земли.

РФ является единственной страной, «которая может конкурировать с США в военном отношении», сделан вывод в публикации NetEasе, пересказанной «ПолитРоссией».

Ранее в понедельник портал Avia.pro предрек, что Армения может применить против Азербайджана российские системы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» в случае нового вооруженного конфликта между закавказскими республиками.

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