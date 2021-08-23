Чехия исключила Россию из списка стран с высоким риском инфицирования коронавирусом

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23 августа 2021, 09:09

Прага, фото: pixabay.com

Власти Чешской республики исключали Россию из списка стран с высоким риском инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение в понедельник, 23 августа, опубликовало министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что вместе с Россией на этой неделе Минздрав исключает из этого перечня Тунис и Индию.

В списке стран, которые власти Чехии запретили посещать гражданам своей страны, также находятся Бразилия, Непал, Перу, Парагвай и другие.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с инфекцией в России возобновляет выполнение регулярных и чартерных рейсов в Чехию, Доминикану и Южную Корею.

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