Россия снимет ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов в Чехию, Доминикану и Южную Корею
16 августа 2021, 11:56
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией в России сообщил о возобновлении регулярных и чартерных рейсов в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию. Решение вступает в силу с 27 августа.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», - пояснили в ведомстве в понедельник, 16 августа.
Отмечается, что с 9 августа в Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика) летают три рейса в неделю из Москвы.
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