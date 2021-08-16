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Россия снимет ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов в Чехию, Доминикану и Южную Корею

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Россия снимет ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов в Чехию, Доминикану и Южную Корею
самолет, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией в России сообщил о возобновлении регулярных и чартерных рейсов в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию. Решение вступает в силу с 27 августа.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», - пояснили в ведомстве в понедельник, 16 августа.

Отмечается, что с 9 августа в Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика) летают три рейса в неделю из Москвы.

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