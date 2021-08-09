Россия возобновила авиасообщение с двумя курортами Египта, Доминиканой, Молдавией и Бахрейном

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9 августа 2021, 09:02

самолет, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение с 9 августа возобновить авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом – курорты Египта, а также с Доминиканской Республикой, Молдавией и Бахрейном.

Рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять раз в неделю. Отмечается, что в пятницу авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Смартавиа", "Нордстар", "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind и Royal Flight получили допуски на выполнение полетов из Москвы и российских регионов на курорты Египта. Они смогут ими воспользоваться, если количество рейсов решат увеличить. Сейчас за полеты отвечает авиакомпания "Россия".

Полеты по маршруту Москва - Манама (Бахрейн) будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю, Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика) - 3 рейса в неделю, Москва - Кишинев (Молдавия) - 3 рейса в неделю.

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