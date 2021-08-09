Аргументы Недели Общество 13+

Россия возобновила авиасообщение с двумя курортами Египта, Доминиканой, Молдавией и Бахрейном

, 09:02

Россия возобновила авиасообщение с двумя курортами Египта, Доминиканой, Молдавией и Бахрейном
самолет, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение с 9 августа возобновить авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом – курорты Египта, а также с Доминиканской Республикой, Молдавией и Бахрейном.

Рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять раз в неделю. Отмечается, что в пятницу авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Смартавиа", "Нордстар", "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind и Royal Flight получили допуски на выполнение полетов из Москвы и российских регионов на курорты Египта. Они смогут ими воспользоваться, если количество рейсов решат увеличить. Сейчас за полеты отвечает авиакомпания "Россия". 

Полеты по маршруту Москва - Манама (Бахрейн) будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю, Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика) - 3 рейса в неделю, Москва - Кишинев (Молдавия) - 3 рейса в неделю.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Спорт

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По его словам, результаты сборной РФ для него «примерно оправдались».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью