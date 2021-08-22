Глава «Нафтогаза»: транзит газа через Украину должен быть сохранен, а для дополнительных объемов ЕС может использовать «СП-2»

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22 августа 2021, 21:08 Источник: РИА Новости

рабочий, фото: Jens Büttner/dpa/Globallookpress.com

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, как можно использовать российский трубопровод «Северный поток-2». Так он отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что объем и сроки контрактов по транзиту газа через Украину после 2024 года будут зависеть от потребностей Евросоюза.

«Учитывая вчерашние заявления господина Путина буквально по итогам его встречи с госпожой Меркель, мы очень четко говорим, что те объемы, которые сейчас европейские компании получают через Украину по текущим контрактам, должны и дальше транспортироваться через Украину. Просто в контрактах этих должны быть изменения, и точкой передачи этого газа должна быть граница Украины и России»,- пояснил он.

Витренко добавил, что через «Северный поток-2» могут идти дополнительные объемы. По слова главы «Нафтогаза», его могут рассматривать европейские компании, «если хотят что-то покупать».

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