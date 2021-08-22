Зеленский наградил канцлера ФРГ Меркель орденом Свободы
22 августа 2021, 18:24
Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии», - говорится в документе.
Напомним, что 22 августа в Киеве прошла встреча Зеленского и Меркель. Лидеры обеих стран обсудили трубопровод «Северный поток-2» и урегулирование ситуации в Донбассе.
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