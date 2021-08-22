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Глава МИД Норвегии назвала информацию о разрыве отношений с Россией ложью

, 17:38 Источник: NRK

Глава МИД Норвегии назвала информацию о разрыве отношений с Россией ложью
Норвегия, фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде назвала ложью слова кандидата в премьер-министры Йонаса Гара Стере о разрыве отношений с Россией. По ее словам, страны постоянно контактируют.

«Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт», - высказала она.

Серейде отметила, что у России с Норвегией «даже больше контактов, чем у многих других стран». Министр добавила, что в этом году дважды встречалась с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее живущая в Норвегии россиянка пожаловалась на антиковидные меры, установленные в стране.

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