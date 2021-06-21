Живущая в Норвегии россиянка пожаловалась на 10-дневный карантин в специальном отеле

Аргументы Недели → В мире 13+

21 июня 2021, 21:44 Источник: ИноСМИ

Норвегия, фото: pixabay.com

Норвежские СМИ опубликовали письмо россиянки, которая рассказала, что ей пришлось переждать карантин в специальном отеле после поездки на Урал к тяжело больной матери. Женщина девять лет живет в Норвегии с мужем и сыном.

В письме говорится, что россиянка периодически ездит в Россию, где навещает тяжело больную маму. При этом она всегда возвращалась в Норвегию и проводила карантин дома. Однако 9 мая в королевстве ужесточили антиковидные меры, согласно которым люди, вернувшиеся из стран за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), в том числе РФ, должны за свой счет провести десятидневную изоляцию в карантинном отеле, уточнила женщина.

«Я нахожусь в заключении 22 часа в сутки. Еду мне приносят и оставляют под дверью. Лишь на два часа мне разрешается выйти на улицу. Условия не так уж и отличаются от самых строгих норвежских тюрем», - пишет она.

Женщина добавила, что сдать тест на коронавирус можно только через семь дней, а потом еще три дня ждать результат. Также ее возмущает, что после поездки в страну «красной зоны» ЕЭЗ или Великобританию анализы можно сдать через три дня после прибытия в королевство, а остаток карантина провести дома.

«Где логика? Никакого обоснования принятому решению представлено не было», - сказано в письме.

По ее словам, она девять лет платит налоги, соблюдает законы и антиковидные меры в Норвегии, но такие ограничения считает «излишними».

«Когда в семью приходит тяжелый недуг, времени остается очень мало … У меня этих [десять] дней просто нет», - заключила россиянка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости