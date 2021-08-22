Аргументы Недели В мире 13+

Ветеран ополчения Сергей Володин: после дебальцевского котла ВСУ силы ДНР и ЛНР могли взять всю территорию Донбасса

, 15:40

Ветеран ополчения Сергей Володин: после дебальцевского котла ВСУ силы ДНР и ЛНР могли взять всю территорию Донбасса
Ополченцы ДНР в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

После дебальцевского котла, в который Вооруженные силы Украины попали в феврале 2015 года, подразделения самопровозглашенных ДНР и ЛНР могли взять всю территорию Донбасса. Об этом рассказал ветеран ополчения Сергей Володин (позывной «Дед»).

«Мы хлопнули их в Дебальцево и, если бы пошли дальше, то забрали бы Донецкую и Луганскую области, но был приказ стоять», - отметил Володин в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

Как сообщалось ранее в воскресенье, киевский журналист Дмитрий Гордон озвучил мнение, согласно которому Украина «бездарно» отдала Крым Российской Федерации в 2014 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Путин поручил выплатить всем пенсионерам еще по десять тысяч рублей

Путин поручил выплатить всем пенсионерам еще по десять тысяч рублей

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия в воскресенье, 22 августа, предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране еще по 10 тысяч рублей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью