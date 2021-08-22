Ветеран ополчения Сергей Володин: после дебальцевского котла ВСУ силы ДНР и ЛНР могли взять всю территорию Донбасса

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22 августа 2021, 15:40

Ополченцы ДНР в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

После дебальцевского котла, в который Вооруженные силы Украины попали в феврале 2015 года, подразделения самопровозглашенных ДНР и ЛНР могли взять всю территорию Донбасса. Об этом рассказал ветеран ополчения Сергей Володин (позывной «Дед»).

«Мы хлопнули их в Дебальцево и, если бы пошли дальше, то забрали бы Донецкую и Луганскую области, но был приказ стоять», - отметил Володин в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

Как сообщалось ранее в воскресенье, киевский журналист Дмитрий Гордон озвучил мнение, согласно которому Украина «бездарно» отдала Крым Российской Федерации в 2014 году.

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