Ветеран ополчения Сергей Володин: после дебальцевского котла ВСУ силы ДНР и ЛНР могли взять всю территорию Донбасса
22 августа 2021, 15:40
После дебальцевского котла, в который Вооруженные силы Украины попали в феврале 2015 года, подразделения самопровозглашенных ДНР и ЛНР могли взять всю территорию Донбасса. Об этом рассказал ветеран ополчения Сергей Володин (позывной «Дед»).
«Мы хлопнули их в Дебальцево и, если бы пошли дальше, то забрали бы Донецкую и Луганскую области, но был приказ стоять», - отметил Володин в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».
Как сообщалось ранее в воскресенье, киевский журналист Дмитрий Гордон озвучил мнение, согласно которому Украина «бездарно» отдала Крым Российской Федерации в 2014 году.
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