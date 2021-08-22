Канцлер Австрии Курц выступил против приема беженцев из Афганистана

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22 августа 2021, 13:28 Источник: Puls 24

канцлер Австрии Себастьян Курц, Martin Juen via www.imago-images/www.imago-images.de

Канцлер Австрии Себастьян Курц днем в воскресенье, 22 августа, выступил категорически против того, чтобы страна в настоящий момент добровольно принимала беженцев с территории Афганистана.

Себастьян Курц заметил, что к настоящему моменту Австрия приняла свыше 40 тысяч афганцев, внеся свой "сверхпропорциональный" вклад. Канцлер выразил уверенность в том, что лучше помогать людям в самой стране, поэтому новые беженцы не будут прибывать на австрийскую территорию, пока он находится на посту.

Курц напомнил, что в Австрии одна из самых больших афганских общин в мире в расчете на душу населения, вследствие чего страна сталкивается с серьезными проблемами при интеграции выходцев из Афганистана в общество.

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