Турция не хочет пускать беженцев из Афганистана

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18 августа 2021, 09:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: Reuters

Буквально неделю назад Анкару потрясли жестокие антисирийские погромы. Всё началось из-за обычной районной драки между сирийской и турецкой молодёжью. Дело произошло в столичном пригороде, Алтындаге. 18-летний турок был смертельно ранен ножом. Это стало своего рода «факелом ярости» для турецкого населения Анкары. Десятки разгневанных жителей столицы устраивали погромы в кварталах, где обитали сирийцы. Огромный урон был нанесён магазинам и автомобилям, принадлежавшим беженцам.

Столкновения удалось остановить правоохранителям, однако это не означает исключение рецидива. В турецкой полиции уже заметили призывы к межнациональной розни в соцсетях и платформах для комментариев в Youtube. По мнению многих турок, беженцы – на самом деле не жертвы войны и преступных режимов, а обычные экономические мигранты, желающие забрать всё себе. «Работы и так не хватает, а тут ещё и эти беглецы», - заявляют люди в местных соцсетях.



Бывший турецкий министр Яшар Якыш считает, что Турция сейчас стоит перед очень сложным выбором. Наплыв афганских беженцев из-за прихода к власти «Талибана» (запрещено в РФ) может быть неизбежен, если обстановка в Афганистане не изменится в ближайшее время. Согласно выводам Якыша, Турция может заключить очередное соглашение с ЕС о размещении определённого числа афганцев в обмен на грант в несколько миллиардов евро. Но у готовности принять беженцев из «страны гор» будут весьма тяжёлые последствия. Сирийцы уже наводняют практически каждый регион Турции. Если принять ещё и выходцев из Афганистана, то беженцы будут составлять 7% от всего населения страны. Каждому из них придётся выделять определённые суммы денег, давать жильё и возможность заработать. Турецкая государственная машина может просто не выдержать. Да и сами турки уже давно устали от всяких мигрантов и их многочисленных проблем. Недавнее исследование от компании Metropoll показало, что 70% турок выступают за полное закрытие границ для беженцев.

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