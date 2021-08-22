Британский кинорежиссер Терри Гиллиам назвал Одессу частью России

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22 августа 2021, 12:40 Источник: РИА "Новости"

Терри Гиллиам, Hubert Boesl/dpa

Утром в воскресенье, 22 августа, стало известно, что знаменитый британский режиссер Терри Гиллиам в ходе получения награды на Одесском международном кинофестивале перепутал Россию и Украину.

В своей благодарственной речи Терри Гиллиам назвал Одессу частью России. "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" – подчеркнул кинорежиссер. Когда его поправили, деятель культуры заметил, что его ошибка связана с "особой атмосферой мероприятия".

Напомним, Терри Гиллиам является режиссером картин "Король-рыбак", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Воображариум доктора Парнаса" и других.

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