Вице-спикер парламента Крыма Бобков заявил, что «Крымскую платформу» ждут два пессимистичных сценария

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22 августа 2021, 11:51 Источник: РИА Новости

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В будущем инициатива Киева по проведению “Крымской платформы” отличится одним из двух пессимистичных сценариев. Такого мнения придерживается Владимир Бобков, вице-спикер парламента Крыма.

По его словам, со временем международный саммит либо девальвируется, либо его участники сразу станут придерживаться пассивной позиции по данному проекту. Бобков связал возможную девальвацию с постепенной утратой американского интереса к Украине. Во втором случае, как подчеркнул вице-спикер крымского парламента, участники мероприятия “ограничатся исключительно декларативными действиями и заявлениями”.

Напомним, что указанный саммит должен состояться 23 августа в украинской столице. В ходе этого мероприятия Киев намерен поднять вопрос “возвращения” контроля над Крымским полуостровом. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба ранее отмечал, что участниками саммита станут 44 страны и международные организации.

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