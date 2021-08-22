Сайт Avia.pro: российский корабль «Североморск» помешал учениям НАТО в Норвежском море

Большой противолодочный корабль «Североморск», входящий в состав российского Северного флота, помешал учениям Североатлантического альянса в Норвежском море. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад в район проведения маневров НАТО в Норвежском море был направлен БПК «Североморск». Судно помешало учениям, отметил сайт. В процитированной публикации указывается на то, что корабль РФ «не позволяет эффективно действовать» силам западного военного блока.
Ранее в воскресенье тот же самый ресурс написал, что российская сторона могла помочь ПВО Сирии уничтожить израильские стелс-ракеты в воздушном пространстве Ливана.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.