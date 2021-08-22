Сайт Avia.pro: российский корабль «Североморск» помешал учениям НАТО в Норвежском море

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22 августа 2021, 11:17 Источник: Avia.pro

Большой противолодочный корабль «Североморск», MOD Russia / globallookpress.com

Большой противолодочный корабль «Североморск», входящий в состав российского Северного флота, помешал учениям Североатлантического альянса в Норвежском море. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад в район проведения маневров НАТО в Норвежском море был направлен БПК «Североморск». Судно помешало учениям, отметил сайт. В процитированной публикации указывается на то, что корабль РФ «не позволяет эффективно действовать» силам западного военного блока.

Ранее в воскресенье тот же самый ресурс написал, что российская сторона могла помочь ПВО Сирии уничтожить израильские стелс-ракеты в воздушном пространстве Ливана.

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